Vali Arslantaş, Erzincan’a veda etti

Burdur Valisi olarak atanan Ali Arslantaş, Erzincan’a veda etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, valilik önünde düzenlenen merasimle kentten uğurlandı.

Vali Arslantaş, veda mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Kadirşinas Erzincanlı hemşehrilerim. Kadim kültürü, doğal güzellikleri, en önemlisi candan insanlarıyla huzurun ve hoş görünün şehri olarak anılan Erzincan’a Vali olarak dört yıl hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. İlimizde göreve başladığımdan beri dört koca yıl geçmiş ama bana sorarsanız dün gibi. O kadar yoğun, bir o kadar güzel geçen dört yılın ardından şehrimize veda ediyorum.

Bir şehri tanımak, sokaklarını, dağlarını, ovalarını arşınlamak, doğal güzelliklerini keşfetmek, insanları hakkında bir kanıya varmak aslına bakarsanız zaman alır. Ama bu şehir Erzincan ise durum değişir. Erzincan, Mustafa Kutlu’nun da dediği gibi tam da fotoğraflarda görüldüğü gibi bir şehir olarak zihnimde, gönlümde silinmez hatıralarla kalacak. 15 Temmuz Darbe girişiminde devletinin yanında yer alan vatansever hemşehrilerimi, terörle mücadelede devletimize büyük destek sunan köylülerimizi, ahilik kültürünü yaşatan esnaflarımızı, sokakları şenlendiren çocuklarımızı asla unutmayacağım. Dört yıl boyunca şehrimizin eğitimden, sağlığa, ulaşımdan tarım ve hayvancılığa turizmden, ekonomiye birçok alanda gelişmesine katkı sunan, ürettiğimiz projelere dört elle sarılan, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızı unutmayacağım.

Kadim şehrimiz, güzel Erzincan’ımızın her yönden kalkınması ve gelişmesi için yaptığımız çalışmalarımızda her zaman bize destek veren son Başbakanımız Binali Yıldırım’a, milletvekillerimize, askeri ve adli erkâna, üniversitemiz mensuplarına, vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, tüm mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, meslek ve STK temsilcilerine, basın mensuplarımıza ve tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Her şeyin en güzelini hak eden aziz hemşehrilerimin şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Şehrimize hizmet etme koşumuzda bayrağı teslim ettiğim değerli Valimize başarılar diliyorum. “Gonca gülü Erzincan kokan“ canlara selamlarımı, muhabbetlerimi sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.