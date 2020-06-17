Erzincan’da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı

İHA

Erzincan'da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı.

Erzincan’da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı

Erzincan’da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı.
TÜİK Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Erzincan’da 2020 Mayıs ayında 149 konut satıldı.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Erzincan’da 2020 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azalarak 149 konut oldu. Konut satışlarında, İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve %15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu. 2020 Mayıs ayında Erzincan ili 149 konut satışı ile 60. sırada yer aldı.
Türkiye'de 2020 Mayıs ayında 50 bin 936 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu. Konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve %15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu.
İpotekli konut satışları 2020 Mayıs ayında 18 bin 483 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde 2020 Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 artış göstererek 18 bin 483 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %36,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 570 konut satışı ve %13,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 32 bin 453 konut el değiştirdi
Diğer konut satışları 2020 Mayıs ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %57,9 azalarak 32 bin 453 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 5 bin 70 konut satışı ve %15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %66,4 oldu. Ankara 2 bin 761 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı bin 842 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.
Konut satışlarında 16 bin 860 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,7 azalarak 16 bin 860 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %33,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 konut satışı ve %15,1 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u bin 211 konut satışı ile Ankara ve 996 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 34 bin 76 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,7 azalış göstererek 34 bin 76 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 5 bin 94 konut satışı ve %14,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %66,7 oldu. Ankara 3 bin 728 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 100 konut satışı ile İzmir izledi.
Konut satışları OcakMayıs döneminde %2,2 azaldı
OcakMayıs döneminde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,2 azalış gösterdi. OcakMayıs döneminde ipotekli konut satışı %118,2 artarak 164 bin 870, diğer satış türlerinde ise %26,8 azalarak 269 bin 887 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %23,9 azalarak 139 bin 140 oldu. İkinci el konut satışları da %13,0 artarak 295 bin 617 olarak gerçekleşti.
Yabancılara 2020 yılı Mayıs ayında 860 konut satışı gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %78,1 azalarak 860 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020'de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.
OcakMayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,0 azalarak 12 bin 598 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı
Mayıs ayında İran vatandaşları Türkiye'den 209 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 143 konut ile Irak, 48 konut ile Afganistan, 46 konut ile Çin ve 42 konut ile Azerbaycan izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Munzur’da saklı cennet 3000 rakımlı muhteşem manzarasıyla Munzur Dağı'nda yaz ve kış birarada yaşanıyor
YEREL HABERLER Munzur’da saklı cennet 3000 rakımlı muhteşem ...
Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor
Erzincan’da LGS öncesi okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzincan’da LGS öncesi okullar dezenfekte edildi
Kemaliye’de benekli Anadolu semenderleri görüntülendi
YEREL HABERLER Kemaliye’de benekli Anadolu semenderleri görüntülendi
Erzincan’da parklar bakımdan geçiriliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da parklar bakımdan geçiriliyor
Vali Arslantaş, Erzincan’a veda etti
YEREL HABERLER Vali Arslantaş, Erzincan’a veda etti
Erzincan'da 2019 yılında 5 sinema salonunda 135 film gösterildi
YEREL HABERLER Erzincan'da 2019 yılında 5 sinema salonunda 135 film ...
5 kişinin öldüğü kazada kurtarılan Kader, 'bebeklerimi kurtarın' demiş
YEREL HABERLER 5 kişinin öldüğü kazada kurtarılan Kader, ...
Erzincan´da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan´da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı
Erzincan’da trafik kazası: 10 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 10 yaralı
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde
Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar cesedi sudan çıkardı Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ’a gönderildi
YEREL HABERLER Erzincan ve Elazığ’dan gelen balık adamlar cesedi ...
5 kişinin öldüğü kaza mahallinde Vali Arslantaş, incelemede bulundu
YEREL HABERLER 5 kişinin öldüğü kaza mahallinde Vali Arslantaş, ...
Kemaliye´de minibüs Fırat´a uçtu: 5 ölü, 3 yaralı (3)
YEREL HABERLER Kemaliye´de minibüs Fırat´a uçtu: 5 ölü, 3 yaralı (3)
Kemaliye’de kazada hayatlarını kaybedenlerin kimlikler belirlendi
YEREL HABERLER Kemaliye’de kazada hayatlarını kaybedenlerin ...
Recep Gündüz’den Vali Arslantaş’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Recep Gündüz’den Vali Arslantaş’a teşekkür plaketi
Kemaliye´de minibüs Fırat´a uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kemaliye´de minibüs Fırat´a uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 ...
Kemaliye’de minibüs nehre uçtu: 4 ölü, 3 yaralı Kazanın ardından nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kemaliye’de minibüs nehre uçtu: 4 ölü, 3 ...
Kemaliye´de minibüs Fırat´a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp
YEREL HABERLER Kemaliye´de minibüs Fırat´a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 ...
Akademisyen evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Akademisyen evinde ölü bulundu
Erzincan’da lahit mezarını satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da lahit mezarını satmaya çalışan 3 kişi ...
Erzincan’da tefecilik operasyonu
YEREL HABERLER Erzincan’da tefecilik operasyonu
Milletvekili, Erzincan yaylalarında ata binip poz verdi
YEREL HABERLER Milletvekili, Erzincan yaylalarında ata binip poz ...
Jandarma personellerinin nişan yüzüğünü kaymakam taktı
YEREL HABERLER Jandarma personellerinin nişan yüzüğünü kaymakam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X