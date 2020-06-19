Erzincan'da maske takmak zorunlu oldu

Erzincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, 18192021 Haziran tarihlerinde maske kullanım kurallarına uymayanlar ikaz edilecek.
22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza verilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.