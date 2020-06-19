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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cengiz Sarıdoğan idaresindeki 34 UR 6751 plakalı otomobil Eray Yalçın yönetimindeki 13 AAD 627 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü Sarıdoğan, yaralandı. AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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