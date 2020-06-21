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Vali Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu

İHA

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Valiler Kararnamesi ile İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığı’ndan Erzincan Valiliğine atanan ve geçtiğimiz Perşembe günü göreve başlayan Vali Mehmet Makas, kentteki gezi ve incelemelerini sürdürüyor.
“Masa başında olan bürokrat değil de inşallah sahada olan, milletin derdiyle dertlenen bir vizyon bir anlayışla yürümeyi planlıyoruz” diyen Vali Makas’ın, göreve başladıktan itibaren sahada daha çok olduğu gözlendi.
Erzincan’da hafta sonunu gezi ve ziyaretlere ayıran Vali Makas, Mertekli ve Çağlayan yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Vali Makas, daha sonra sağanak nedeniyle taşan Kurt Deresi'nin bulunduğu bölgeye giderek, burada Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmaları yerinde inceledi. Mertekli Regülatörünü ve İl Özel İdare Konkasör tesislerinde de incelemelerde bulunan Vali Makas, merkeze bağlı Uluköy, Ergan, Heybeli ve Çatalarmut köylerini de ziyaret ederek, köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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