Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, ErzincanKemah karayolu üzerindeki Alp Jandarma Karakol Komutanlığı ile Dumanlı ve Cebesoy uygulama noktalarını ziyaret ederek, güvenlik, trafik ve önleyici hizmetlerde görevli askerlerin kontrol çalışmalarını denetledi. Ziyaretlerinde askerler ile bir süre sohbet eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, tüm askeri personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Vali Makas’a İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş eşlik etti.
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