Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Erzincan Valisi Mehmet Makas, jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, ErzincanKemah karayolu üzerindeki Alp Jandarma Karakol Komutanlığı ile Dumanlı ve Cebesoy uygulama noktalarını ziyaret ederek, güvenlik, trafik ve önleyici hizmetlerde görevli askerlerin kontrol çalışmalarını denetledi. Ziyaretlerinde askerler ile bir süre sohbet eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, tüm askeri personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Makas’a İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.