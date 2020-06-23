Yayladaki hamile kadın için AFAD ve UMKE seferber oldu

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Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaylada doğum sancısı başlayan kadın için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

Üzümlü ilçesinde yaylada gece saatlerinde doğum sancısı başlayan kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine kurumlar arası koordine sağlanarak ulaşımın güç olduğu yaylaya jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yayladan AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sedyeyle aşağı indirilen hamile kadın, ambulansla hastaneye yetiştirildi.

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