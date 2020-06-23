Kiraz topladığı ağaçtan düşüp, öldü

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<br>Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde, Salim Aksu (62) kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti.<br>Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünün eski muhtarı Salim Aksu, dün akşam saatlerinde kiraz toplamak için ağaca çıktı. Ancak dengesini kaybedip, 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Aksu, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi´nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.<br>Salim Aksu´nun cenazesi bugün toprağa verilecek.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-06-23 10:05:46<br>

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