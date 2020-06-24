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Bakan yardımcısının ağaçtan düşen amcasının oğlu toprağa verildi

DHA

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde kiraz ağacından düşüp yaşamını yitiren Salim Aksu (62), toprağa verildi. Cenazeye, Aksu'nun amcasının oğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da katıldı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünün eski muhtarı Salim Aksu, 22 Haziran akşamı kiraz toplamak için çıktığı 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan beton zemine düştü. Yaralanan Aksu, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi´nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından 1 çocuk babası Salim Aksu için...

Bakan yardımcısının ağaçtan düşen amcasının oğlu toprağa verildi

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde kiraz ağacından düşüp yaşamını yitiren Salim Aksu (62), toprağa verildi. Cenazeye, Aksu'nun amcasının oğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da katıldı.<br>Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünün eski muhtarı Salim Aksu, 22 Haziran akşamı kiraz toplamak için çıktığı 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan beton zemine düştü. Yaralanan Aksu, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi´nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.<br>Yapılan otopsinin ardından 1 çocuk babası Salim Aksu için bugün öğle saatlerinde Terzibaba Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Salim Aksu'nun amcasının oğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Akın, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, siyasiler ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Salim Aksu, köyünde toprağa verildi.<br>İlçe halkı tarafından sevilen Salim Aksu´nun önceki dönemlerde il genel meclis üyeliği yaptığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-06-24 12:34:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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