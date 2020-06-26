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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, çiftçi sorunlarını dile getirdi

İHA

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, çiftçi sorunlarını dile getirerek, "Pandemi sürecinde görüldü ki tarım ve gıda silahtan daha değerli" dedi.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, çiftçi sorunlarını dile getirdi

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, çiftçi sorunlarını dile getirerek, “Pandemi sürecinde görüldü ki tarım ve gıda silahtan daha değerli” dedi.
Özellikle fasulye ekilen bölgelerde sıkıntı yaşandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, “Konakbaşı, Dörtler bölgesi, Tatlısu, Günbağ. Bu sorunu biz kaç yıldır araştırıyoruz. Fasulyede niye kuruma oluyor. Bunu anlamış değiliz. Yani toprak analizlerinin mutlaka yapılması lazım. Bitkinin gelişimi gayet güzel ama belli bir noktadan sonra bitki kurumaya başlıyor. Bizim tabi şüphelendiğimiz noktalar var. Özellikle yukardaki HES’lerden dolayı. Bunlar bir ilaç mı atıyorlar. Bunların borularında yosunlanma olmasın diye. Yani bunu anlamış değiliz. Bunun mutlaka tahlillerinin yapılması lazım. Şekerpancarında da bu mantar hastalığı var. Bunun ilaçlamayla tedbirini alarak önüne geçebiliyoruz. Fasulyede bunun önene geçilmiyor. Birçok çiftçimiz fasulyelerini sürdü daha sulama yapmadı. Ama Sulama Birliğine verdiği beyanda sulama yapacağını söylemiş. Sulama Birliği hiç sulanmamış tarlalara su parası yazacak. Bu da çiftçimiz mağduriyeti iki şekilde olmuş oluyor. Bir ürününü sürdü ikincisi su parası ödeyecek. Orada bir sıkıntı yaşanacağını düşünüyoruz.” dedi.
Erzincan’da buğdayların sulamasında biraz gecikme yaşandığını ifade eden Geyik, “İl Özel İdareye devrolan bölgelerde biraz gecikme yaşandı ama şuan net bir şey diyemiyoruz. Hasadın olmasını beklemek lazım. En büyük sıkıntılardan biride çiftçilerimizin haricinde kimsenin bilmediği veya sorunu çözmeye yönelik bir adımın atılmadığı yabani hayvanların verdiği zararlar. Özellikle domuz çiftçimize çok büyük zararlar veriyor. Burada da çiftçimiz çok büyük zararlar yaşıyor. Maliyetler konusu. Bu pandemiden dolayı fırsatçılar hiç eksik olmadı. Gübre fiyatlarında, ilaç fiyatlarında, yem fiyatlarında yüzde 50’lerin üzerinde artışlar meydana geldi. Ama maalesef ki üreticimize açıklanan fiyatlar hiç tatmin edici değil. Bu üreticimizi oldukça zorlayacak. Pandemi de görüldü ki tarım ve gıda silahtan daha değerli. Ama bunun değerini bilip te çiftçimize sahip olmamakta ülkeye zarar verir. Üreticimizi tarlada, köyde, ahırda tutacağız ki üreticimiz üretebilsin. Yoksa üretim durur dışarıya bağımlı oluruz. Daha sonra da yerli ve milli söylemlerin hiçbir anlamı kalmaz. “ diye konuştu.
Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Mertekli köprüsüne de değinerek konuşmasını şöyle tamamladı:
“Şunu da belirtmek isterim daha önce yaptığımız toplantılarda sulamaya yüzde 90 oranında bir zam yapılmıştı. Yüzde 25 indirim kararı alındı. Ama Mertekli köprüsünün de elektrik üretimine biran önce bu yıl geçileceğini vekiller beyan etti ama şuana kadar gördük ki belki kağıt üzerinde çalışmalar yapılıyor ama yerinde bir çalışmayı biz henüz göremedik. Bu da bizi endişelendiriyor. Önümüzdeki yıl yine mi biz bu yüzde yüze varan artışları yaşayacağız diye korku içerisindeyiz. Bir an önce bu konunun çözüme kavuşturulması lazım. Yani elektrik maliyeti yüksek diye İl Özel İdarede suyu bir hafta verip dört gün motorları dinlendireceğiz bahanesiyle ürünlerimizi kurutamazlar. Vekillerimizin biran önce Mertekli köprüsünü çözüme kavuşturmaları lazım. Yoksa başka türlü olmaz. Girdi maliyetlerimiz şuan sütçümüz zarar ediyor. Kesimhaneye gidin. Erzincan kesimhanesinde günlük orada kesilen inek sayısı tosun sayısından fazlamı değil mi ona bakmak lazım”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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