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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Erzincan'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14. 00 sıralarında Erzincan Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 SK 0393 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada araç içerisindeki 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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