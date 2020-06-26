Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14. 00 sıralarında Erzincan Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 SK 0393 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada araç içerisindeki 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.