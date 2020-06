Vali Makas, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

YKS dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vali Makas, şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili gençler, sizler, hayatınızın birçok alanından fedakârlıklar yaparak, yaşanan bu pandemi sürecinde bile yılmadan, yorulmadan, yeise kapılmadan çalışmalarınızı sürdürdünüz. Şimdi hasat zamanı. Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gireceksiniz. Aileniz, öğretmenleriniz ve bizler sizlerle birlikte sınavda olamasak da gönlümüz sizin yanınızda olacak. Kalbimiz sizin için çarpacak.

Bizler, geleceğimizi imar ve inşa edecek olan siz gençlerimizin kendilerine güvendikleri sürece aşamayacakları hiçbir engelin bulunmadığına inanıyoruz. Her bir gencimizin emeğinin, bilgi ve birikiminin karşılığını başarılı bir sınav sonucu ile alarak, hayalindeki üniversitede öğretim hayatına devam etmesi en büyük dileğimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, destekleriyle her zaman evlatlarının yanında olan kıymetli velilerimize, çocuklarımızın yetişmesinde her türlü özveriyi gösteren, emek veren çok değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sınava girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin.”

