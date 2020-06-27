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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 kişinin yaralandığı trafik kazasında kadının kolu koptu

İHA

4 kişinin yaralandığı trafik kazasında kadının kolu koptu

Erzincan’da istinat duvarına çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı. Kazada kolu kopan kadının kurtarılması için ekipler seferber oldu.
Erzincan Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana gelen kazada, Tuncay L., idaresindeki 34 SK 0393 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı.
Kazada otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişiden bir kadının kolu koptu. Aşırı kan kaybeden kadının kurtarılması için ekipler seferber oldu.
112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken kolu kopan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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