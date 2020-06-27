Erzincan’da 'YKS' sessizliği

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Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Erzincan’da cadde ve sokaklar boş kaldı.

YKS nedeniyle 09.3015.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Erzincan’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Havadan görüntülenen Ordu caddesi, Dörtyol da trafik yoğunluğu azaldığı da görüldü. Polis ekipleri de, cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

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