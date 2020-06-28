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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu

İHA

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde meydana gelen büyük çaplı yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu.

Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Karaca köyünde meydana gelen büyük çaplı yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu.
Olay, akşam saatlerine yakın Karaca köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atay ailesine ait kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın ahşap olan diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı. Büyük yangında vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken biryandan da söndürmek için çaba sarf ettiler. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında vatandaşlar 5 ev, 5 ahır ve samanlıklarının küle dönüşünü gözyaşları içerisinde izlemek zorunda kaldılar.
Yangına Kemah ve İliç ilçelerinden itfaiye araçları sevk edildi. Köyün ilçeye uzaklığı ve yolun olumsuzluğu nedeniyle itfaiyenin geç geldiğini öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak küle dönüşürken itfaiye ekipleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar soğutma çalışmasını sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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