Korona virüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı

Erzincan’da korona virüs testi pozitif çıkan 1 kişi hastaneden firar etti.

Erzincan merkezdeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, korona virüs testi pozitif çıkan E.Ç. (21) hastaneden firar etti. E.Ç., rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitti. Burada korona virüs testi yapılan E.Ç’ye korona virüs teşhisi kondu. Tedaviyi kabul etmeyen E.Ç., hastaneden kaçtı.

Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan şüphelinin yakalanması için kentte güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

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