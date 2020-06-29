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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Makas, Erzincan’ın turizm alanlarında incelemelerde bulundu

İHA

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan'daki tarihi, turistik ve manevi alanlarda incelemelerde bulundu. Erzincan'da turizm alanında yapılabilecek yatırımlar ile ilgili olarak; Piri Sâmî Türbesi, Taşçı Konağı, Terzibaba Türbesi, Ekşisu Mesire Alanı, Yeşil Çermik Tesisleri, Çağlayan Beldesi Girlevik Şelalesi ve Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, işletme sahipleri ve yöneticileri ile fikir alış verişinde bulunan Vali Mehmet Makas, Erzincan için hep birlikte el ele vererek, her alanda olduğu gibi turizm alanında da ilimizi en üst seviyelere çıkarmanın gayreti...

Vali Makas, Erzincan’ın turizm alanlarında incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan’daki tarihi, turistik ve manevi alanlarda incelemelerde bulundu. Erzincan’da turizm alanında yapılabilecek yatırımlar ile ilgili olarak; Piri Sâmî Türbesi, Taşçı Konağı, Terzibaba Türbesi, Ekşisu Mesire Alanı, Yeşil Çermik Tesisleri, Çağlayan Beldesi Girlevik Şelalesi ve Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, işletme sahipleri ve yöneticileri ile fikir alış verişinde bulunan Vali Mehmet Makas, Erzincan için hep birlikte el ele vererek, her alanda olduğu gibi turizm alanında da ilimizi en üst seviyelere çıkarmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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