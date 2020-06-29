Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu

İHA

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 345 oldu.

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 345 oldu.
TÜİK, motorlu kara taşıtları Mayıs 2020 istatistiğini açıkladı. Buna göre Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu. Mayıs ayında Türkiye genelinde 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,7'sini otomobil, %37,4'ünü motosiklet, %8,8'ini kamyonet, %7,4'ünü traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %29,6 arttı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %71,1, traktörde %30,6, otomobilde %15,7, kamyonette %3,5, minibüste %2,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %73,3, kamyonda %25,5 ve otobüste %0,4 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %9,8 azaldı.
Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %43,8 ve kamyonda %3,5 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %90,2, kamyonette %29,8, minibüste %26,8, otobüste %22,5, otomobilde %16,2 ve motosiklette %0,4 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Mayıs ayında 561 bin 375 adet taşıtın devri yapıldı.
Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,0'nı otomobil, %16,1'ini kamyonet, %7,8'ini motosiklet, %3,3'ünü traktör, %2,6'sını kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
OcakMayıs döneminde 311 bin 998 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
OcakMayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %15,0 artarak 311 bin 998 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %80,9 azalarak 18 bin 702 adet oldu. Böylece OcakMayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 293 bin 296 adet artış gerçekleşti.
OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,5'i benzin yakıtlıdır.
OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin %45,5'i benzin, %45,1'i dizel, %6,4'ü LPG yakıtlı olup, %3,0'ı elektrikli veya hibrittir. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 638 bin 707 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %37,2'si LPG, %24,1'i benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.
OcakMayıs döneminde en fazla 14011500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.
OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin %30,1'i 14011500, %27,2'si 15011600, %22,3'ü 1300 ve altı, %13,8'i 13011400, %5,4'ü 16012000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
OcakMayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 92 bin 940'ı beyaz renklidir.
OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin %50,6'sı beyaz, %24,7'si gri, %7,1'i siyah, %6,6'sı kırmızı, %6,5'i mavi, %1,8'i turuncu, %1,3'ü kahverengi, %0,7'si sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,5'i diğer renklerdedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üzüm bağlarında entegre mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Üzüm bağlarında entegre mücadele sürüyor
Vali Makas, Erzincan’ın turizm alanlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Makas, Erzincan’ın turizm alanlarında ...
Doğu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniliyor
Vali Makas, Refahiye ve Kemah’ta kamu yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Makas, Refahiye ve Kemah’ta kamu yatırımlarını ...
Korona virüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Korona virüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu
Kurban tedbirleri açıklandı
YEREL HABERLER Kurban tedbirleri açıklandı
Erzincan’da 'YKS' sessizliği
YEREL HABERLER Erzincan’da 'YKS' sessizliği
Erzincan’da 8246 öğrenci YKS için ter döktü
YEREL HABERLER Erzincan’da 8246 öğrenci YKS için ter döktü
4 kişinin yaralandığı trafik kazasında kadının kolu koptu
YEREL HABERLER 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında kadının kolu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X