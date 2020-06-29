Vali Makas, kaymakamlardan brifing aldı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kaymakamlarla bir araya gelerek brifing aldı.

Vali Mehmet Makas, eğitim, sağlık, ekonomi, sosyal yardım, tarım ve bayındırlık gibi pek çok alanda yapılan yatırımlar, yürütülen hizmetler ve projeler ile ilgili ilçelerin genel durumu hakkında kaymakamlardan brifing aldı.

Toplantıda Erzincan Vali Yardımcıları da hazır bulundu.

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