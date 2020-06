Erzincan Belediyesi ile Bosna Hersek'in Maglaj Kasaba Belediyesi arasında kardeşlik bağları kuruldu

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bosna Hersek’in Maglaj Kasabası Belediye Başkanı Mehmet Mustabasic ile Telekonferans görüşmesi yaptı. İki şehir arasında kurulabilecek ticari bağlantılar hakkında konuşan ikili Covid19 süreci ardından iki belediye arasında ortak projelere imzaların atılabileceğinin sinyallerini verdiler.

Yapılan görüşmede Maglaj Belediye Başkanı Mehmet Mustabasic, Erzincan'ın savaş sonrası neredeyse ilk iletişimi kuran şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Mustabasic konuşmasında; " Son görüşmemizden belki de uzun bir süre geçse de umarım ileriki dönemlerde pandemi sürecide geçtikten sonra Bosna Hersek’e gelirsiniz ve ortak projelerimize de imzamızı atmış oluruz. Yeni iş birliklerine de vesile oluruz. Size, heyetinize ve çalışanlarınıza ev sahipliği yapmak isteriz. Maglaj ziyareti düşünürseniz çok seviniriz bizi çok mutlu eder.

Her iki belediyenin mutlaka ortak yönleri var. Ortak çalışmalar yapılabilir. Verdiğiniz bilgiler bizim içinde çok değerli. Şehrimiz kağıt ve tekstil üzerine bilinen bir kasaba. Maglaj’da Türk şirketleri var tekstil sektörü çok güçlü. Bu iki yönde ileride işbirliği yapılıp çalışmalar düzenlenebilir. Çalışanlarımız çok güzel çok kaliteli üretim yapmakta. Onun için Bosna Hersek'te kendi ürünlerini yaptırıyor. Belki Türk pazarı iş birliği yapılabilir. Tarım işbirliklerimizde ilerideki dönemlerde çıkabilir. Önemli olan bir yerden başlamak. Ben ilerde yardımcı ve çalışanlarımla verdiğiniz bu bilgileri paylaşarak onlara gereken ip uçlarını veririm. Yardımcılarımızın görüşmesi neticesinde umarım somut projeler ortaya çıkar. Bize vakit ayırdığınız için sizlere ve tüm çalışanlarınıza teşekkür ediyoruz. Sizi Maglaj'a davet ediyor ev sahipliği yapmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise; " İnsana değer veren, insanı ön plana alan ve ona dokunmak isteyen bir anlayış hâkim şehrimizde. Burası Türk İslam kültürünün sentezinin oluştuğu illerden bir tanesi. Onun için dünyanın neresinde bir insanlık alemi zulüm görse bizde mutlaka rahatsızlık duyarız ve onlarla biran önce iletişim kurmaya çalışırız yapabileceğimiz ne varsa yapma arzusunda bulunuruz.

Biz 31 Mart 2019 tarihinde Türkiye’de yapılan yerel seçimlerde bir önceki Belediye Başkanımızdan görevi devraldık. Biz Türk milliyetçileri olarak, ülkücü camianın mensuplarından olarak görevi devralmış olduk. Irkçılık yapmadan insanı öne alan ona hizmet edebilmeyi kendine şiar edinmiş bir idarenin bir ülkünün mensuplarıyız. Onun için insan âleminin dünyada nerede bir dram ızdırap varsa bu noktada kapitalci yapıyla değil burada dünyaca bilinen Yunusca, Mevlanaca bir bakışla hadiselere yaklaşırız onun için Bosna Hersek bizim acımızdır kanayan yaramızdır. Her zaman iliklerimize kadar onların acısını hissettik. Yanlarında olmak içinde gayret ettik.

Kurulan irtibatlar, kurulan iletişimler bizim için çok değerli. Gönül coğrafyamızın içinde bulunan Bosna Hersek'le ekonomik sosyal iş birliklerinin oluşturulması bizi mutlu etmekte. Kültürümüzün orta Asya’dan oraya nasıl taşındığını yol haritasını takip ederek mutlaka ulaşma arzusunda olan bir düşüncenin mensuplarıyız. Gönül coğrafyanızı çok önemsiyoruz.

Ekonomik iş birlikleri dünyadaki nüfus hareketlerini tetiklemekte özellikle gönül coğrafyamızın içerisinde olan Bosna Hersek'le iş birliği yapmak isteriz. Biz Belediye olarak tekstil üzerine bir çalışma yapıyoruz. Tekstil fabrikası oluşturmaya çalışıyoruz. Buradan yurtlarda kalan ve askerliğini yapan askerlerin nevresim ihtiyaçlarını karşılamak niyetiyle bunu oluşturuyoruz. Türkiye'de 1 milyona yakın öğrenci var bir o kadarda asker var bunlarla ilgili bir iletişim kurabilirsek eğer, karşılıklı bir üretim merkezinin paylaşımını yapabiliriz. Biz tarımın ve turizmin güçlü olduğu bir şehrin mensubuyuz. Turizm manasındaki yatırımlarımız devam etmekte. Dünyada sayılı bir kayak pistimiz var Ergan Dağı kayak tesisleri diye. Aynı zamanda Türkiye’nin en iyi fasulyesinin yetiştiği şehrin mensubuyuz. Erzincan, birçok özelliği bulunan aromasını coğrafi şartlardan alan, damak tadına çok hoş gelen meyvelerin var olduğu bir şehir. En değerli ürünlerimiz kiraz ve üzüm. Erzincan’a ait olan siyah üzüm birçok ilde de bilinmektedir. Tarımda, turizmde ve bu tür küçük atölye bazındaki şeylerle iş birliği yapma şansımız var.

Başkanımızın ön görüsünden dolayı kendilerine Teşekkür ediyoruz. Kapitalizmin getirmiş olduğu dünyadaki etkin para politikaları bizleri onlara köleleştirme durumunda. Bosna Hersek'in son zamanlardaki uğramış olduğu haksızlıkların temelinde para trafiğinin yattığını görmekteyiz onun için bizimde acilen ekonomik işbirlikleri oluşturup dünyadaki kapitalizm karşısında mücadele edebilecek üretimi mutlaka önceleyecek bir fikrimizin şekillenmesi gerekiyor. Onun içinde gönül coğrafyasındaki bu tür toplulukların aynı ruh ve heyecanla iş birliği yapması gerektiğine inanıyorum. İnşallah gerçekleştiğinde buralara huzur ve güven daha erken tesis edilmiş olacak.

Erzincan tarihi İpekyolu Ticaret yolu üzerinde olan bir şehir. Burası tarihe şahitlik yapmış, kıymetli alışverişlerin yapıldığı dönemde bu yolculuğa ev sahipliği yapmış bir şehir. Ticari işbirliklerimizin kısa vadede şekillenebileceğinin kanaatindeyim. Öncelikle şunu da ifade etmek istiyorum. Bosna Hersek'in Haklı davasında Türk milliyetçileri ve Ülkücüleri olarak her zaman yer aldık. Aliya İzzetbegoviç beyefendinin manevi huzurunda da saygıyla eğiliyoruz. Başkanımızı da saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Bizde kendilerini Erzincan'a bekliyoruz" dedi.

