Milletvekili Karaman, başkentte bir dizi ziyaretlerde bulundu

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Şeker Makina Fabrikası, Erzincan DOĞUSAN A.Ş, Çayırlı, Kemah ve Refahiye TOKİ konutlarıyla ilgili sorunları ve eksiklikleri başkentte yakından takip ederek çözümlerine ilişkin ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Erzincan Milletvekilli Süleyman Karaman ziyaretlerinde Şeker Makina Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüştü. Ziyaretlerine ilişkin konuşan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman; “Şeker Makina Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı İş adamımız, hemşehrimiz Mustafa Bozkurt beyi ziyaret ettik ve Erzincan Şeker Makina Fabrikasında neler yapılabileceğini görüştük. Gün içinde ayrıca, TOKİ Başkanlığına gittik. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Erzincan DOĞUSAN AŞ’nin gelişip kalkınması için neler yapılabileceğini, Çayırlı TOKİ konutlarının yapımının hızlandırılmasını, Kemah TOKİ konutlarının Doğalgaz kullanımına uygunluğu için desteklerini ve Refahiye 3. Etap TOKİ konut yerinin tespiti ve başlanmasını konuştuk, görüştük. Erzincan'ımıza hayırlı olsun. Görüşmelerimizde ev sahiplikleri için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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