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Adrenalin tutkunları Kemaliye'de buluştu

DHA

Adrenalin tutkunları Kemaliye'de buluştu

<br>Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ULUSLARARASI 41'inci Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı. Adrenalin tutkunlarının mekanı haline gelen şenliklerin ilk gününde dağcılar 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Via Ferrata parkuruna tırmanış yaptı.<br>Koronavirüs (covid-19) salgını dolayısıyla ertelenen ve 1 Haziran 2020'den sonra normalleşme sürecinde yeniden gündeme gelen Uluslararası 41'inci Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği alınan tedbirler doğrultusunda düzenleniyor. Karanlık Kanyon da 'Sırat on Fırat' hattından Ian Flanders basejump etkinliği, 'Şehitler Yolu' ağaçlandırma etkinliği, Via Ferrata tırmanışı, Seakajak yarışları, kano safari ve kamp, dağ bisikleti yarışları yer aldığı şenliklerin ilk gününde 2017 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 1 ay süren 'Via Ferrata' parkuru, adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu. Kaymakamlık, Belediye ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) iş birliği ile yapılan macera yolu, geçen yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. Eğin Gabanı mevkisinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan parkur, usta dağcıların yanı sıra maceraseverlerden de yoğun ilgi görüyor. Güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat süren duvar tırmanışının ardından zirveye ulaşan sporcular, zirveden 'Wingsuit' atlayışı gerçekleştiriyor. Parkura ilk kez tırmanma fırsatı bulan sporcular büyük heyacan yaşadıklarını belirtti.<br>KEMAV Başkanı Ferudun Çelikmen, Türkiye'de ilk kez Via Ferrata parkurunun Kemaliye'de kurulduğunu ifade ederek, "Burayı 'Wingsuit' (yarasa kanat) atlayışları için zirveye tırmanış için kurduk, ancak zamanla maceradan hoşlanan, adrenalin seven sporcular da kullanmaya başlayınca büyük bir ilgi uyandırdı. Gerçekten cesaret isteyen, tırmanırken tüm bedenin çalıştığı bir parkur, her yıl daha çok insan tarafından ziyaret ediliyor. Türkiye için yeni bir kavram olan Via Ferrata ilk kez 1'inci ve 2'inci Dünya Savaşlarında askerlerin, tam teçhizatla Alp Dağları'nı aşmak amacıyla sarp dağ yamaçlarına oluşturdukları demir basamaklarla ortaya çıktı. Savaşların sona ermesi ile sağlık ve adrenalin arayışındaki milyonlarca insan tarafından spor amaçlı kullanılmaya başlandı" diye konuştu.<br>Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı ise, koronavirüs nedeniyle şenliklerin kültürel ve yakın temas gerektiren etkinliklerin iptal edildiğini ifade ederek, "Bu yıl şenliklerimize çeşitli branşlarda 150 sporcu katılıyor. Bugün Eğin Gabanı mevkisinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan parkura profosyonel sporcularımızın katılımı ile tırmanış düzenledik. Yaklaşık 2 bin 200 rakımlara kadar tırmanacaklar. 4 Temmuz tarihine kadar Seakajak yarışları, kano safari ve kamp, dağ bisikleti yarışları ve 'Wingsuit' (yarasa adam) atlayışları olacak. Herkesi ilçemize bu heyecanı yaşamaya davet ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK<br>2020-07-01 16:19:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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