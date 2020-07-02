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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da bin 503 sertifika almaya hak kazandı

İHA

Erzincan’da bin 503 sertifika almaya hak kazandı

Erzincan, EBA üzerinden hizmet içi eğitim faaliyetleri programı kapsamında bin 503 sertifika almaya hak kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ve okul/kurum idarecilerine yönelik merkezi olarak EBA üzerinden verdiği hizmet içi eğitim faaliyetleri programı kapsamında, Erzincan’da en fazla katılım sağlayan öğretmenler ödüllerini aldı.
Erzincan Lisesi Konferans Salonunda yapılan törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, hizmet içi eğitimler hakkında bilgiler vererek konuşmasında şunlara değindi; “ 20192020 eğitimöğretim yılını 19 Haziran itibariyle bitirdik öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemi de 30 Haziran itibariyle sona erdi. 2023 Eğitim vizyonunda öğretmen ve idarecilerin mesleki gelişimleri yeniden yapılandırılacaktır. Bu yeniden yapılandırma zamanın ve mekanın ruhuna uygun bir şekilde yapılandırılması ki içerik olarak ve işleyiş olarak yapılmakta. İşte bu meyanda 16 Mart itibariyle okullarımızın uzaktan eğitim başlamış oldukları süreç bugüne kadar ki Yaklaşık 3 buçuk aydır e hizmet içini Milli Eğitim bakanlığımız devreye soktu. Bu hizmet için de bugüne kadar ilimizde bin 503 sertifika alındı. Bu bin 503 sertifika Hepsi uzaktan ve az önce söylediğim gibi zamanın ruhuna uygun hem içerik hem işleyiş olarak burada bu sertifikalarda müracaat edipte en çok sertifika alan arkadaşlarımıza ödül verelim dedik ama maksat Tabii ki bunun manevi hazzı. Şöyle ki arkadaşlarımız 11 tane hizmet içi seminer sertifikası alan arkadaşlarımız var yani 10 günde bir semineri bitirmiş arkadaşlarımız. Bu da işte aslında çağımızda birçok alanda birçok yönde ciddi gelişmeler hızlı değişimler olmaktadır. İşte bunlar sosyal alanda, ekonomik alanda, teknolojide baş döndürücü bir hızla değişim yaşanmakta. Tabii ki bu değişim iş hayatımızı da etkilemekte. Öyle ki iş hayatımızda, meslek hayatımızda, mesleki bilgileri bizim bir kısmı zamanla geçerliydi kaybetmekte diğer taraftan da yeni bazı bilgiler ortaya çıkmaktadır. İnsanlar, kurumlar, ülkeler bu yeni gelişmelere kayıtsız kalmaları mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik mesleğinin bunun dışında kalması mümkün değildir ve düşünemez. Tabii ki bir değişimlere ayak uydurabilen bilmenin en önemli yolu eğitimdir mutlaka. İşte bizlerde genel olarak hizmet içi eğitim ve bu eğitimde maksadımız verimliliği yükseltmek, motive olmak ve motive etmek dikey geçişleri sağlamak ve ilerlemek. Bununla birlikte şikayetleri minimize etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın bu hizmet içi eğitim çalışmalarına ilimizde ciddi katılım olmuş ve bu ciddi katılımında en önde olan arkadaşlarımız olarak Siz kıymetli arkadaşlarımıza bin 503 sertifika alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum tebrik ediyorum. En fazla sertifika alınan üç kursumuz okul tabanlı afet eğitimi kursu. Gerçekten Erzincan için önemli Türkiye için önemli hem okul hem afet eğitimi. 277 arkadaşımız bu kursu aldı. Azımsanmayacak bir kurs olup bunun yanında müze kursunu 273 kişi almış ve bir diğeri de proje ile ilgili çalışmalar. Proje kursunu alan 256 arkadaşımız var. Bu kurslarımız sürekli olarak devam edecektir” dedi.
Gerçekleştirilen kurs ve seminerlere katılan öğretmenlerden en fazla katılım sağlayan; Ekrem Kocagöz, Fatih Mayda ve Pınar Hatipoğulları'na ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ün takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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