Kızılay’dan 4 milyon kişiye yardım planlaması

2007 yılından bu yana Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Kızılay, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla sesleniyor. Vekâleti alınacak kurban hisseleriyle yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, Kurban bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu 4 kıtada yaşatacak.

Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası 2020 yılında da devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşuyor. Kızılay bu yıl, Türkiye de dahil 16 ülkede vekâlet sahipleri adına kurban kesecek. Kızılay vekâlet bedellerini ise yurt içi için 1050 TL, yurt dışı için 850 TL olarak belirledi.

Amacına uygun kuralına uygun

Kızılay’ın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noter de eşlik edecek.

Yurt içi hisselerinden elde edilecek kurban etleri kavurma işleminden sonra, konserve haline getirilecek. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak.

İyilik sınır tanımıyor

Kızılay ile iyilik sınır tanımayacak. Hayırseverlerin kurban vekâletleri yurt içinin yanı sıra Türk Kızılay’ın Somali, Senegal, Sudan, Güney Sudan, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak, Filistin ve K.K.T.C.’de bulunan 14 delegasyon ile Kuzey Makedonya’da kesim işlemlerinden hemen sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

168 çağrı merkezinden 7/24 bağış

Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar; Bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Türk Kızılay Şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, internet bankacılığını, mobil bağış uygulamasını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânından da yararlanabilecekler.

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