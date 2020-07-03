Erzincan'da hava ulaşımına rüzgar engeli

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Erzincan’da şiddetli rüzgar nedeniyle havalimanına inemeyen yolcu uçağı Trabzon'a yönlendirildi. Erzincan’dan İstanbul’a gidecek uçakta kalkış yapamadı, yolcular bekliyor.

Türk Hava Yollarının (THY) TK 7224 sefer sayılı yolcu uçağı, İstanbulErzincan seferi için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.35'de havalandı. Erzincan semalarına gelen uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayınca havada birkaç tur attı. Erzincan Havalimanına iniş mümkün olmayınca, uçak kule tarafından Trabzon'a yönlendirilerek oraya iniş yaptı. Yolcular karayoluyla Erzincan’a getirilecek.

Erzincan’dan İstanbul’a gidecek ve saat 23. 30’da kalkması planlanan uçakta hava muhalefeti nedeniyle kalkış yapamadı. Uçakta bulunan yolcular indirilerek Erzincan Havalimanında beklemeye başladı. Yolcuların bekleyişleri sürüyor.

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