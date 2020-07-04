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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Karaman, şehidin adının verildiği çeşmenin açılışını yaptı

İHA

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Kemah ilçesinde yaptırılan ve Şehit Jandarma Komando Er Engin İnce'nin adının verildiği çeşmenin açılışını yaptı.

Milletvekili Karaman, şehidin adının verildiği çeşmenin açılışını yaptı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Kemah ilçesinde yaptırılan ve Şehit Jandarma Komando Er Engin İnce’nin adının verildiği çeşmenin açılışını yaptı.
Milletvekili Süleyman Karaman Erzincan Kemah ilçesinde bir dizi açılış ve ziyaretler gerçekleştirdi. Karaman, Kemah’ta Kerer Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından 11 Haziran 1995 günü Tunceli/Gözen köyü/Ahpanoz vadisinde operasyon dönüşü teröristler tarafından kurulan hain pusuda şehit olan Jandarma Komando Er Engin İnce’nin adına yaptırılan çeşmenin açılışına katıldı.
Açılış töreninde konuşan Milletvekili Karaman, “11 Haziran 1995 birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan nifak tohumu terörist bozuntularının tarihimize iliştirdiği acı ve kalleş günlerden biridir. Tunceli/Gözen Köyü Ahpanoz Vadisinde operasyon dönüşü kahpe teröristler tarafından kurulan hain pusuda 18 kahraman evladımız şehit olmuştur. Bu 18 yiğit arasında 3 şehit canımız Erzincan’dandı. Birisi Erzincan Kemah Kerer köyünden Şehit Er Engin İnce, Tercan’dan Şehit Onbaşı Mustafa Kemal Akça, Ulalar’dan Şehit Er Ali Paşa Gündüzlü evlatlarımızdı. Şehit evladımız Engin İnce başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ahirete irtihal eden gazilerimize Allahtan rahmet hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Değerli hemşehrilerim duydum ki Kererli kardeşlerim derneğiyle, muhtarıyla, halkıyla birleşmiş ve şehidimiz kardeşimiz Engin İnce için çeşme yaptırmışlar. Beni de davet ettiler. Meclisteki çalışmalarıma ara verip aranıza koşarak geldim. Mecliste ne çalışma vardı biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi birlikte bu çeşmeyi yapan Dernek Başkanımız Fatih Ersoy ve ekibine, Muhtarımız Bayram Karakaya ve ekibine bu duyarlılığı gösteren tüm Kererli kardeşlerime teşekkür ediyor hepsini tek tek alınlarından öpüyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi kana bulayan bu terör odaklarının hepsini bir bir temizliyoruz. Bu toprakların yetiştirdiği son Başbakanımız Binali Yıldırım ilk mesajını hatırlatan bu terör belasını Türkiye gündeminden çıkaracağız demişti. Başbakanlığı sürecinde Erzincan’ın yiğit evladı Başbakanımız terörle mücadelesini sürdürdü. Allah ondan razı olsun. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ordumuz ve İçişleri Bakanlığımız mücadeleyi devam ettiriyor, kökünü kazıtıyoruz. Diyorum ki bu birlikteliğimiz devam ettikçe bu bayrağı indirmeyecek bu ezanı susturmayacağız. Türkiye’de susturmayacağız, Erzincan’da susturmayacağı, Kemah’ta susturmayacağız Kerer’de susturmayacağız. Bunun üzerinde niye durduk biraz önce dedim ya Mecliste çalışma vardı. Neydi o biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanımızın, dinimizin emirlerini anlatan bir hutbesinin peşine "çağlar ötesinden gelen bir ses" diyerek dinimizi siz küçümseyemezsiniz. İşte bunun için Barolar kanununu değiştirmek için çalışıyoruz. Bu kanunu değiştirmek için var gücümüzle çalışıyorum, çalışacağız. Sevineceğiniz bir haber Erzincan barosu bu fikre hak verdi. Erzincan Baro Başkanımız Adem Aktürk ve tüm Erzincanlı avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözlerime son verirken bu şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ülkemizden terörü temizleyeceğiz buna kararlıyız. Yurt içinde bittikçe yurt dışına kaçıyorlar. Güney sınırımızda terör devleti kurmak istiyorlar. Biz de diyoruz ki bu terör devletini kurdurtmayacağız, atanı böldürmeyeceğiz, Bayrağı indirtmeyecek, Ezanı susturmayacağız. Birlikteliğimiz vesile Şehit evladımız Engin İnce ve bütün şehitlerimize Allah tan rahmet diliyor, minnetle hepsinin önünde eğiliyor ve sizlere de saygılar sunuyorum” dedi.

"Kemah'a TOKİ ve doğalgaz müjdesi"
Açılış sonrasında Kemah İlçe Belediyesi ve Kemah Kaymakamlığını da ziyaret eden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman önemli mesajlar ve müjde verdi.
İlk olarak Kemah İlçe Belediyesini ziyaret eden ve Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan ile ilçede ki çalışmalar hakkında bilgi alan Karaman, Kemah ilçesinde yaşanacak olan ilkler ile ilgili açıklama yaptı. Hafta içi TOKİ Genel Müdürlüğünü ziyaretlerinde Kemah ilçesinde yapımına başlanan 94 adet konut inşaatının müjdesinin yanında yeni talep edilen konutlar ile ilgili olaraktan da olumlu cevap aldıklarını ve en kısa sürede müjdesini vereceklerini belirtti. En son Erzincan iline ziyaretlerinde Başbakanımızdan toplu konuk ve Doğalgaz ile ilgili taleplerde bulunulduğunu belirten Karaman, “O zaman hayal olarak görülüyordu. Başbakanımızın yardım ve destekleri ile o hayal gerçek oldu. 94 adet konut inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah 2021 yılında hayal bile edilemeyen Doğalgaza da şirin ilçemiz Kemah kavuşacak” dedi.
Daha sonra Kemah Kaymakamlığı ve AK Parti Kemah İlçe başkanlığını ziyaret eden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’a ziyaretlerinde AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, AK Parti Gençlik Kolları başkanı Ömer Kayser, Kerer Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkanı Fatih Ersoy ve köylüler katıldı.

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