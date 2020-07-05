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Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yumurtadan kısa bir süre önce çıkan kartal yavruları yuvalarında görüntülendi.

Refahiye ilçesi yaylalarında doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, çalılıklar arasından gelen kuş sesi üzerine ne olduğunu merak etti. Çalılıklara yaklaşan ve bu anları cep telefonuyla da kaydeden vatandaş, kartal yavrularıyla karşılaştı. 3 adet kartal yavrusunu yuvalarında görüntüleyen vatandaş kuşlara rahatsızlık vermeden merakını gidererek oradan ayrıldı.

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