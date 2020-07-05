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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Makas, Kemaliye’de açılış ve ziyaretlerde bulundu

İHA

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemaliye ilçesinde çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulundu.

Vali Makas, Kemaliye’de açılış ve ziyaretlerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemaliye ilçesinde çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulundu.
Kemaliye’de "Şehitler Yolu" olarak oluşturulan bölgeye dikilen ağaçlara şehitlerin künyelerini asan Erzincan Valisi Mehmet Makas, daha sonra ilçedeki Mani Yolunu gezdi. Akabinde ise Kemaliye esnafını ziyaret ederek sohbet etti.
İlçe merkezindeki temaslarında otel, seyir terası, sanayi sitesi ve Uğur Böceği Çarşısının açılışını da gerçekleştiren Vali Mehmet Makas daha sonra Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesini gezerek, eşi Elif Makas ile birlikte Kemaliye Karanlık Kanyon içerisinde tekne turu yaptı.
İlçe ziyareti kapsamında, insanı yaşat ki, devlet yaşasın gayesiyle Erzincan'a hizmet verileceğini belirten Vali Mehmet Makas, açılışı yapılan tesislerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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