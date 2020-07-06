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Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Kozlupınar köyünde kaybolan yaşlı kadın 1 gün sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kozkupınar köyünde yaşayan 93 yaşındaki Ganime Yavuz, Pazar günü tarlaya gitme üzere evden çıktı ve geri dönmedi. Uzun süre Yavuz’dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Kozlupınar köyü kırsalında AFAD ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Ganime Yavuz ekiplerin arama çalışmasıyla bugün bulunarak sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yavuz’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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