Erzincan’da vişne hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da vişne hasadı başladı

İHA

Yaz mevsiminin ilerlemesi ile birlikte Doğu illerinde meyve hasadı başladı. Erzincan'da kirazın ardından vişnede de hasat zamanı başladı. Sanayi meyveciliğine yönelik olarak tesis edilen vişne bahçelerinde bereketli bir sezon yaşanıyor.

Erzincan’da vişne hasadı başladı

Yaz mevsiminin ilerlemesi ile birlikte Doğu illerinde meyve hasadı başladı. Erzincan'da kirazın ardından vişnede de hasat zamanı başladı. Sanayi meyveciliğine yönelik olarak tesis edilen vişne bahçelerinde bereketli bir sezon yaşanıyor.
Erzincan'da tesis edilen vişne bahçelerinde hasat Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tunay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Kırtıloğlu'nun katılımıyla başladı.
Son yıllarda sanayiye yönelik meyve bahçesi tesisinin büyük bir artış yaşadığı Erzincan'da verim ve kalitenin yüksek oluşu bahçe sahiplerini mutlu ederken, üretilen ürünlerin tamamen işlenmesi de sevindiren bir başka gelişme.
Erzincan'da sanayi meyveciliğinin gelişmesinde büyük emekler sarf eden Tunay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Kırtıloğlu, demonstrasyon bahçesi niteliğinde kurdukları 130 dekarlık alanda vişne hasadına başladıklarını ifade etti. Kırtıloğlu, meyve bahçesi tesislerinde yarı bodur çeşitleri kullanarak modern bahçe tekniklerini kullandıklarını söyleyerek, "İlk hasat gününde Valimizin, Tarım İl Müdürümüzün ve teknik sorumluların bizi yalnız bırakmaması bizi daha da güçlü kılıyor. Bizim bu bölgede yapılanarak tarım sektörüne yaptığımız yatırımlarda Valiliğimiz ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüz yoğun destek sağladılar. Organik olarak Erzincan'da ürettiğimiz ürünlerin yüzde 98'ini dünyanın dört bir tarafında ihraç ederek hem Erzincan hem de ülkemiz ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Meyvecilik sektöründe ülkemizde en stratejik ürün şu anda vişne. Çünkü Amerika’dan Avrupa ülkelerine ve uzak doğu ülkelerine kadar tüm ülkeler piyasada vişne arıyor. Yaptığımız yatırımlar neticesinde pandemi döneminde dünya ölçeğindeki şirketler büyük sıkıntılar yaşarken biz yüzde 30'luk büyüme gerçekleştirdik. 2020 yılı sonunda hem üretimde hem de büyümede yüzde 25 hedefimizi planladık. Birlik ve beraberlik içinde hem ihracaatımızı artıracağız hem de ülkemize döviz girdisi ve katma değer sağlarken tarımın büyümesi için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Hasat programında Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ise Erzincan'ın Akyazı mahallesinde bulunan vişne bahçesinde ilk hasadı gerçekleştirdikten sonra; "Erzincan Valiliği olarak Erzincan'da tarıma yönelik tüm yatırımları destekliyoruz. Hedefimiz tarımdan elde ettiğimiz geliri artırmak. bu anlamda uluslararası düzeyde tarıma yatırım yapan firmaları bölgeye çekmek için desteğimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımız ve Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından sağlanan destekleri koordine ederek vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Bulunduğumuz yerde çok önemli bir yatırım var ve 4. yılında çok iyi bir rekolte yakaladık. Bu hem bizi hem de yatırımcımızı mutlu etti. Ben yatırımcımıza ve bu yatırımın yapılmasında destek olan herkese teşekkür ediyorum. Erzincan gerek iklim gerekse toprak yapısı itibarıyla farklı tarım ürünlerinin üretilmesinde çok uygun bir ortam. Biz bu ortamı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

76 yıldır sürgün hayatı yaşayan Ahıska Türklerinden İdlib’e yardım eli DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar: “Bizlerde 7 konut briket evle bu kampanyanın içerisinde olduk.”
YEREL HABERLER 76 yıldır sürgün hayatı yaşayan Ahıska Türklerinden ...
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde ...
Kaybolan yaşlı kadın 1 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı kadın 1 gün sonra bulundu
Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar
YEREL HABERLER Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai ...
Başbağlar şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Başbağlar şehitleri anıldı
Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi dualarla anıldı
YEREL HABERLER Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi dualarla anıldı
Vali Makas, Kemaliye’de açılış ve ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Makas, Kemaliye’de açılış ve ziyaretlerde ...
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde hava sıcaklığı 39 dereceyi buldu
YEREL HABERLER Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde hava sıcaklığı 39 ...
Kartal yavruları yuvalarında görüntülendi
YEREL HABERLER Kartal yavruları yuvalarında görüntülendi
Milletvekili Karaman, şehidin adının verildiği çeşmenin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Milletvekili Karaman, şehidin adının verildiği ...
Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi anılacak
YEREL HABERLER Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi anılacak
Yarasa adam, saatte 200 kilometre hızla hedefin ortasından geçti
YEREL HABERLER Yarasa adam, saatte 200 kilometre hızla hedefin ...
Üzümlü’de dut bahçesinde ipek böcekciliği yetiştiriciliği yapılacak
YEREL HABERLER Üzümlü’de dut bahçesinde ipek böcekciliği ...
AK Parti Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır’dan Başbağlar mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Erzincan Milletvekilleri Karaman ve ...
Aktürk: “Başbağlar katliamı Türkiye’nin hâlen kanayan yarasıdır”
YEREL HABERLER Aktürk: “Başbağlar katliamı Türkiye’nin hâlen kanayan ...
Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Göle’de ölçüldü
YEREL HABERLER Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X