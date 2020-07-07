Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

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Erzincan’da bariyerlere çarpan otomobil köprüde asılı kaldı.

Kaza, Erzincan Sivas kara yolu Gümüşhane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan Trabzon'a gitmekte olan Emre Uygun idaresindeki 34 BHS 600 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprü korkuluklarını çarptı. Kazada otomobil köprüde asılı kalırken sürücü araçtan yara almadan çıktı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemi alarak köprüde asılı kalan otomobil çekici marifetiyle kurtarılmasını sağladı.

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