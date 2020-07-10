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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu’ndan 15 Temmuz açıklaması

İHA

Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu’ndan 15 Temmuz açıklaması

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı.
Başkan Tanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz 2016 tarihinde, yüce Türk Milleti, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanet ile karşı karşıya kalmıştır. Üzerlerine askeri üniforma giymiş alçak bir ihanet şebekesinin unsurları tarafından milli orduya ait silahlarla 248 vatandaşımız şehit edilmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazi meclis bombalanmış, halkın iradesi ile seçilmiş parlamenter rejim askıya alınarak yerine bir dikta yönetimi tesis edilmeye kalkışılmıştır.
Bu hain kalkışmanın baş aktörünün Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması olduğu aşikardır. Bu alçak yapı, yıllar içinde yetiştirerek devlet erkine yerleştirdiği örgüt üyeleri vasıtasıyla kanla, irfanla kurulan laik, çağdaş, parlamenter Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bütünlüğünü yok etmek ve yerine din kisvesi altında bir devlet inşa etmeyi amaçlamıştır.
Yabancı ülke istihbarat örgütlerinin maşası olan bu yapının millet, devlet, ülke gibi bir derdi yoktur. Dinimize ait kutsal kavramlar, bu yapı için sadece amaca ulaşmak için kullanılan bir araç ve büyük kitleleri istismar etmek için başvurulan yoldur.
Ne ülkemizin toprak bütünlüğü ne de devletimizin bekası bu alçak yapının değer verdiği kavramlar değildir. Bunun içindir ki, bu alçaklar tarihte eşi benzeri görülmeyen bir ihanete kalkışmış, milletin namuslarını emanet ettiği milli orduya ait silahları vatandaşlarımıza karşı hayasızca kullanmıştır.
Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine layıkıyla cevabını vermiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve son Başbakanımız Hemşerimiz Binali Yıldırım’ın çağrısıyla demokrasiye, vatan toprağına sahip çıkmıştır. Halkımızın yurdun dört bir yanında gösterdiği birlik, beraberlik kararlığı ile hainlerin başarıya ulaşmasına engel olmuştur.
15 Temmuz’da tankların önüne yatan, canı pahasına demokrasinin yanında saf tutarak hainlere geçit vermeyen halkımızın ortaya koyduğu destansı direniş ile Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanmasına karşı milli ruhla cevap vermiştir.
15 Temmuz gecesi kendisini, ailesini ve geleceğini düşünmeden sadece ülkesinin bekası için kararlılıkla sokaklara çıkarak, tankların, silahların önüne gövdesini siper eden ve bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan vatandaşlarımıza ve gazilerimize şükran, minnet ve saygılarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ruhları şâd, mekânları cennet olsun”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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