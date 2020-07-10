Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Öğleden itibaren Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgedeki yağışların Erzurum ve Kars'ta yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, zaman zaman doğulu yönlerden orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 24, Kars'ta 23, Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

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