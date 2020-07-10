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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tanoğlu, Semiha Yıldırım hakkında yapılan ifadeleri kınadı

İHA

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, son Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf eden Levent Özeren'e yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Tanoğlu, Semiha Yıldırım hakkında yapılan ifadeleri kınadı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, son Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf eden Levent Özeren'e yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Tanoğlu yaptığı açıklamada, “Son Başbakanımız Binali Yıldırım’ın saygı değer eşi kıymetli Semiha Yıldırım Hanımefendi’yi hedef alan ahlaksız sözlü saldırıyı kınıyorum. Kendileri öncelikle bir anne ve son derece mütevazi bir Anadolu hanımefendisidir. Üslubu ile, tavrı ile, samimiyeti ile her zaman eşinin yanında olmuştur. Çirkinlikte sınır tanımayan, sosyal medyada hakaret etmeyi özgürlük sanan Levent Özeren’i şiddetle kınıyorum. Sosyal medyanın, kişilik haklarına saldırı mecrasına dönüşmesini asla kabul etmeyeceğiz ve bunu normalleştirme çabalarına da izin vermeyeceğiz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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