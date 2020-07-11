Erzincanlılardan Levent Özeren’e tepki yağdı

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Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan ifadelere Erzincanlılardan tepki yağdı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’a yönelik çirkin paylaşımda bulunan İYİ Partili Levent Özeren’e Erzincanlılar büyük tepki gösterdi.

Konu ile ilgili Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV), aralarında Erzincanlı Gazeteciler Birliği’nde (ERGAB) bulunduğu Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları adına bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Son Başbakanımız Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ı hedef alan, edepten yoksun eylem ve söylemelerinden dolayı Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları olarak Levent Özeren’ı esefle kınıyoruz. Her zaman duruşu ve ahlakı ile örnek aldığımız kıymetli Semiha Yıldırım hanımefendiye sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” denildi.

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