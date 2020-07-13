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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da sağanak sonrası derelerden çamur aktı

DHA

Erzincan'da sağanak sonrası derelerden çamur aktı


Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası derelerden çamur aktı. Sağanak ve çamur ekili tarım arazilerine zarar verdi.
Sağanak yağışın etkisinde olan Erzincan'a bağlı Günebakan köyünde, dereden çamur aktı. Dağdan gelen derenin etrafında alınan tedbirler sayesinde herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Vatandaşlar dere içerisinde akan çamuru cep telefonlarıyla kaydetti. İş makineleri ise çamur kaplanan yolları temizlemek için çalışmalara başladı.
Sağanak sonrası yaşanan çamur akıntısı Yaylabaşı Mahallesi'nde tarlalara zarar verdi. Yaylabaşı'nda yaşayanlar, sağanak nedeniyle ekili arazilerin çamur içinde kaldığını söyledi. Sağanak Kemah ve Çayırlı ilçelerinde de ekili arazileri vurdu. Vatandaşlar araziden akan çamuru şaşkın gözlerle izledi. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-07-13 17:58:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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