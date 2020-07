Karaman, Erzincan’da yaşanan sel ve heyelanı meclise taşıdı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan’da hafta içi yaşanan aşırı yağış nedeniyle sel, taşkın ve heyelan olan köy ve beldeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini illeti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman hafta içi Erzincan Merkez Yaylabaşı Mahallesi, Günebakan Köyü, Çayırlı ilçesi Başköy ve Doğanyayla ile Üzümlü ilçesinde meydana gelen ve maddi hasara sebep olan sel ve heyelanı meclise taşıyarak felaket ile ilgili konuşma yaptı.



Devletimiz her daim milletinin yanında

Meclis kürsüsünden seslenen ve çiftçi ve köylülerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Milletvekili Karaman; “Erzincan’ımızda yaşanan aşırı yağış nedeni ile Yaylabaşı Mahallesinde, Günebakan Köyünde, Çayırlı ilçemizin Başköy ve Doğanyayla’da ve Üzümlü ilçemizde sel, taşkınlar ve heyelan meydana gelmiştir. Meydana gelen doğal afetlerden dolayı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Tesellimiz can kaybımızın olmaması. Allah’u Teâlâ tüm afetlerden milletimizi korusun inşallah. Devletimiz her daim milletinin yanında.” ifadelerini kullandı.



Erzincanlı çiftçilerimize çok geçmiş olsun

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ki konuşmasında; “Seçim bölgem Erzincan genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sebebi ile Merkezde Günebakan, Kemah’ta Yücebelen, İliç’te Büyükgümüşlü, Çayırlı’da Cennetpınar köylerinde oluşan dolu ve sel felaketi olmuştur. Valimiz Mehmet Makas ve kamu kuruluşlarımız yoğun çalışma yapmaktadırlar. Hep dedik ya Devlet milletin yanındadır. DSİ’nin gayretli çalışmaları sayesinde sel hadisesinde can kaybı yaşanmamıştır. Hasarların aza indirilmesi için ve yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Ekilmeyen yer kalmasın diye çaba gösteren Erzincanlı çiftçilerimize çok geçmiş olsun diyor, Afet sonrası verdikleri destekleri dolayısı ile çevre bakanımız Murat Kurum ve ekibine Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ve ekibine teşekkür ederim. Her zaman çiftçilerimizin ve köylülerimizin yanındayız. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun. Yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

