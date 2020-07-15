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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan Gençler Gücü’nde 2. Lig sevinci

İHA

Sezona 3. Lig'de başlayan Erzincan Gençler Gücü Spor 2. Lige yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı düzenlemeyle 2. Lige terfi eden Erzincan'ın kızları başarılarına bir başarı daha ekledi.

Erzincan Gençler Gücü’nde 2. Lig sevinci

Sezona 3. Lig’de başlayan Erzincan Gençler Gücü Spor 2. Lige yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı düzenlemeyle 2. Lige terfi eden Erzincan’ın kızları başarılarına bir başarı daha ekledi.
Korona virüs pandemisinin etkilediği Kadınlar 3. Lig 6. Grupta mücadele eden ve ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana ulaşan Erzincan Gençler Gücü Spor Kadın Futbol Takımı gelecek sezon 2. Ligde mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 40 takımın başvurusu sonrasında yapılan değerlendirmelerin ardından TFF de 20202021 sezonunda Kadınlar 2. Ligde grup sayısının artırılmasına karar verdi. 3. Lig’de en iyi ortalamaya sahip 24 takımın üst lige çıkmasına karar verildi.
Bu kararla birlikte ligde 29 puanla 2. sırada bulunan ve en iyi ortalamaya sahip takımlar arasında yer alan Erzincan Gençler Gücü Spor Futbol Takımı 20202021 sezonunda Kadınlar 2. Ligde mücadele edecek.
Erzincan Gençler Gücü Spor Kulüp Başkanı Bülent Sarıkaya, 2013 yılında başladığımız kadın futbolu yolculuğu 2. Lige yükselerek sonuçlandı. Bu süreçte zor günler geçirdik çok emek verdik, fakat şu anda Erzincan’ı 2. Ligde temsil edeceğiz mutluyuz gururluyuz, Şehir olarak spor camiası olarak bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda da 2. Ligde başarılı olup 1. Lige çıkmaya çalışacağız. Bu anlamda şehrimizden bu kızlara destek olmasını bekliyoruz dedi. Bu kızlar kendilerine destek olunduğunda neler yapabileceklerini gösterdiler hepsini tebrik ediyorum" dedi.
Kulüp Antrenörü Hakan Or, bu takımda son 3 yıldır ciddi bir emek vardı, bu emeği veren herkese teşekkür ediyorum. Bizleri izlemeye gelen az olsa olsa bir taraftar kitlemiz vardı, onlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu takım başka Ülkenin başka şehrin takımı değil Erzincan’ın takımı kolay bir şey değil ikinci ligdeyiz bize destek versinler ve bizi izlemeye devam etsinler diye konuştu.
Kaleci antrenörü Mehmet Köksal ise çok özveri ile çalışmanın emeğini 2. Lige çıkarak aldıklarını söyleyerek şehrimizin ileri gelenlerinden bu takıma sahip çıkmalarını istedi.
İkinci lige çıkmayı hak ettik
Takım kaptanı Hilal Gül, çok başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, “Arkadaşlarımız ve ben elimizden geline yaptığımızı ve ikinci lige çıkmayı hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi.
Erzincan Gençler Gücü Spor kalecisi ve aynı zamanda Mili kaleci olan Ebrar Say ise “5 yıldır takımda oynadığını söyleyerek bu sezon elimizden gelen her şeyi yaparak güzel yerlere geldiğimiz düşünüyorum” dedi.
Küçük şehrimizin büyük hikayesini yazdık
Sude Naz Kırmızıbayrak, 2. lige çıktıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Küçük şehrimizin büyük hikayesini yazdığımızı düşünüyorum, bu süreçte herkesin desteğini bekliyoruz. Bunu hak ettik. Erzincan’a bu mutluluğu yaşattığımız için mutluyuz” diye konuştu.
Erzincan Gençler Gücü Spor Kulüp idareci, antrenör ve sporcuları ı tebrik eden Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan, "Erzincan’ımızı spor dünyasında en iyi şekilde temsil eden kadın futbol takımımızla gurur duyuyoruz. Kızlarımızı tebrik ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızdayız.“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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