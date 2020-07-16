Erzincan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

İHA

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Erzincan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.
Kur'anı Kerim okunup, duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi dev ekranda vatandaşlara izletildi.
Programda TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım’ın mesajı okundu. Yıldırım mesajında, “Türk milletinin tarihinde karanlık bir sayfa açmak amacıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen darbe girişiminin dördüncü yıldönümü vesilesiyle düzenlediğiniz anma programına yaptığınız davet için teşekkür ediyorum.
Devletimizin kurumlarına ve aziz milletimize karşı canice hislerle saldırarak darbe yapmak isteyen FETÖ terör örgütüne mensup hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini bugün ibretle ve nefretle kınıyoruz.
Türkiye’nin demokrasiyle birlikte elde ettiği bütün millî ve demokratik kazanımları ortadan kaldırmak amacıyla darbe teşebbüsünde bulunan hainleri, düzenlediğiniz programlar vesilesiyle özellikle genç nesillerimize anlatmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bölücü hainlerin 40 yıldır yapmak istediklerini bir gecede yapacaklarını zanneden hainler, ihanetleriyle devletimizi kaosa sürüklemek ve milletimizi parçalamak istediler. Bunun için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, dönemin Başbakanı olarak şahsımı, Meclisimizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, istihbarat ve emniyet teşkilatımızı saldırı için hedef seçtiler. Ancak menhus planları ayaklarına dolaştı. Cumhurbaşkanımızın üstün liderliği ve aziz milletimizin basiret ve cesareti ile darbe girişimi bastırıldı.
Aziz milletimizin basiret, cesaret ve feragati sayesinde demokrasi destanı hüviyetine bürünen 15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Gününü saygıyla anıyorum. Düzenlediğiniz programın başarılı geçmesini diliyor, şahsınızda kıymetli hemşehrilerime hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas’ta burada yaptığı konuşmada, halkın meydanlara inerek hain darbe girişimini engellediğini anımsatarak, "Anadolu insanı, lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anadolu toprağına sığmaz olmuştur. Adaleti dağıtacağım diye dünyanın dört bir yanında sadece dünyanın 5'ten büyük olduğunu göstererek mazlumların yanında yer almaya aday olmuştur ve bunu da gerçekleştirmiştir." dedi.
Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şiir ve müzik dinletisi ile devam eden program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında ...
Erzincan’da 15 Temmuz koşusu
YEREL HABERLER Erzincan’da 15 Temmuz koşusu
Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”
YEREL HABERLER Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 ...
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu yapıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu ...
Erzincan Gençler Gücü’nde 2. Lig sevinci
YEREL HABERLER Erzincan Gençler Gücü’nde 2. Lig sevinci
Karaman, Erzincan’da yaşanan sel ve heyelanı meclise taşıdı
YEREL HABERLER Karaman, Erzincan’da yaşanan sel ve heyelanı meclise ...
Doğu Anadolu’da 2 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da 2 ilde gök gürültülü sağanak yağış ...
15 Temmuz şehitlerinin isimleri hatıra ormanında yaşatılacak
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitlerinin isimleri hatıra ormanında ...
Sel sonrası mahallede temizlik yapıldı
YEREL HABERLER Sel sonrası mahallede temizlik yapıldı
Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor
Erzincan’da dereden taşan sel suları mahallenin ortasından geçti
YEREL HABERLER Erzincan’da dereden taşan sel suları mahallenin ...
Erzincan polisinden ‘Huzur Uygulaması’
YEREL HABERLER Erzincan polisinden ‘Huzur Uygulaması’
Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti
İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. ...
İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X