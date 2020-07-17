24Erzincanspor play- off için yola çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24Erzincanspor play- off için yola çıktı

İHA

3. Lig 1. Gurupta pandemi öncesinde oynadığı 28 maç sonrasında topladığı 52 puan ile 2. sırada bulunan 24Erzincanspor playoff maçları için çalışmalarını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.

24Erzincanspor play- off için yola çıktı

3. Lig 1. Gurupta pandemi öncesinde oynadığı 28 maç sonrasında topladığı 52 puan ile 2. sırada bulunan 24Erzincanspor playoff maçları için çalışmalarını tamamlayarak Antalya’ya hareket etti.
24Erzincanspor Antalya’da oynanacak olan playoff maçlarına taraftarın yoğun ilgisi ve sevgi gösterisi eşliğinde uğurlandı. 24Erzincanspor tesislerinde toplanan kırmızı siyah taraftarlar takımlarının şampiyonlukla dönmeleri için tezahüratlarda bulunurken, uğurlamaya Erzincan Valisi Mehmet Makas, 21.23.24 ve 26. Dönem Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, 24Erzincanspor yönetim kurulu üyeleri de katılarak başarı beklediklerini ifade ettiler.
Şampiyon olarak dönmeyi arzu ettiklerini ifade eden 24Erzincanspor Teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, “Yaklaşık 1 aydır kendi tesislerimizde çalışmalarımızı sürdürdük. TFF tarafından maçların 28 Temmuz da oynanacağının açıklanmasının ardından 11 Haziran da tesislerimizde toplandık. Yaklaşık 1 ay sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla çalışmalarımız sürdürdük. Oyuncularımızda çok şükür bir sakıntı yok istekliler. İlk maçımızı 21 Temmuz da saat 21.00 da Artvin Hopa ile oynayacağız. Galip gelerek Bucaspor 68Aksarayspor maçı galibi ile final oynamak ve şampiyon olmak istiyoruz. Çok iyi bir takımız sakin olacağız az hata yapanın kazanacağı bir mücadele olacak. Bizde sakin olacağız. Futbolcularım istekli, teknik heyetimiz istekli, yönetimimiz istekli ve şehir bizden şampiyonluk bekliyor. İnşallah 2 maçı da kazanarak şampiyon olmak ve hakkımız olan bir üst lige 2. Lige çıkarız” dedi.
Maçın Antalya’da oynanmasını anlamadığını da söyleyen Kılıç, “Havalar çok sıcak. Burada önemli olan oyuncularımın sağlığı karar TFF’nin saygı göstereceğiz” diye konuştu.
“Yaklaşık 40 gündür kendi tesislerimizde sıkı bir şekilde çalışıyoruz” diyen 24Erzincanspor golcüsü Muhammed Kerem Aktürkoğlu, “Çok iyi hazırlandık. Erzincan Halkını 24Erzincanspor taraftarını çok istedikleri 2. Lige takımımızı çıkaracağız. İyi bir performans göstererek şampiyon olup Erzincan’a döneceğiz” dedi.
Verilen araya rağmen Hocamızın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Muhammed Demirci ise açıklamasında; “Takım olarak sıkıntımız yok. İnşallah sağ salim olarak Antalya’ya giderek elimizden gelenin en iyisini yapıp, burada uzun yıllardır başarı bekleyen halkımız sevindirmek ve kupayı Erzincan’a getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Takım kaptanı Erdi Kasapoğlu ise konuşmasında; “Sezon başından itibaren verdiğimiz emeklerin karşılığını almak için yola çıkıyoruz. Serik Belediye sporun yerinde bizim olmamız gerekiyordu, Dolayısıyla bunu daha fazla hırs yaparak en iyi mücadelemizi gösterip kupayı Erzincan’a getirmek istiyoruz. Takım olarak kenetlendik, tek düşüncemiz Antalya’dan şampiyon dönmek” dedi.
Bu sezonun dördüncü sezonu olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Benim de takımımızın da şehrimizin de sabrı kalmadı. Bir üst ligde olmayı sezon başından beri zaten hak ettik. Ligler oynansaydı belki direk çıkabilirdik. Nasip böyleymiş, gerekli şekilde adapte olup, aksilik çıkmazsa şampiyonluğu kazanıp burada kutlamak istiyoruz” dedi.
Takımın 40 gündür sabah akşam çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen 24Erzincanspor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Keleş; “Herhangi bir sıkıntımız, sakatımız, cezalımız yok. Playoff maçları için takımımızı bugün yola çıkarıyoruz. 21 ve 25 Temmuz tarihlerinde maçımız var. İnşallah bu iki maçı da kazanarak şampiyonluğu Erzincan’ımıza getireceğiz. Playoff maçları için takım tamamen hazır. Yönetim olarak, şehir olarak, takım olarak şampiyonluğa inandık. İnşallah 26 Temmuz da kupa ile Erzincan’a döneceğiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında ...
Erzincan’da 15 Temmuz koşusu
YEREL HABERLER Erzincan’da 15 Temmuz koşusu
Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”
YEREL HABERLER Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 ...
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu yapıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu ...
Erzincan Gençler Gücü’nde 2. Lig sevinci
YEREL HABERLER Erzincan Gençler Gücü’nde 2. Lig sevinci
Karaman, Erzincan’da yaşanan sel ve heyelanı meclise taşıdı
YEREL HABERLER Karaman, Erzincan’da yaşanan sel ve heyelanı meclise ...
Doğu Anadolu’da 2 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da 2 ilde gök gürültülü sağanak yağış ...
15 Temmuz şehitlerinin isimleri hatıra ormanında yaşatılacak
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitlerinin isimleri hatıra ormanında ...
Sel sonrası mahallede temizlik yapıldı
YEREL HABERLER Sel sonrası mahallede temizlik yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X