AK Parti Erzincan Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olmasının Cami Kebir Camisinde namazı kıldı. Daha sonra İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik’te katıldı.

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1934 yılında, Ayasofya Camii’nin bir müze haline getirilmesi, milletimizi ve İslam alemini derinden üzmüştü. Danıştay başkanlığının aldığı iptal kararıyla birlikte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vakur duruşu sayesinde milletimizin ve ümmeti Muhammed’in sembolü haline gelmiş olan Ayasofya Camii'nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun bir şekilde, yeniden Camii olarak hizmet vermeye başlayacağının müjdesini aldık.

Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki, 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Ayasofya’da ibadet edebileceğimizin haberini aldık. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsızşartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii’ne artık abdest alarak gireceğiz.”

Camilerimiz gayrimüslimlere açık olacaktır

Tüm camiler gibi Ayasofya Camii’nin de kapılarının tüm yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslimlere sonuna kadar açık olacağını belirten Kayser, “Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Camii gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Tarih, fethettiğimiz her yerde refahı, güveni, huzuru ve hoşgörüyü hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir.” dedi.

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