Erzincan'da Canlı Hayvan Pazarı bayrama hazırlanıyor

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Erzincan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarını ziyaret etti.

İbrahim Karakuş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Erzincan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nın mevcut durumunun üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayamadığını, bu nedenle Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak çalışmaları bizzat kendilerinin yapacaklarını söyledi.

İbrahim Karakuş konu ile alakalı açıklamasında; “Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile Küçükbaş hayvan üreticilerimizin kurbanlıklarını sağlıklı koşullarda satabilmeleri açısından Erzincan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarına ziyarette bulunduk. Lakin gördüğümüz durum üreticilerimiz açısından oldukça vahimdi. Suyu, elektriği ve dinlenme alanı olmayan, satış alanının etrafı üstü açık şekilde ve oldukça küçük olduğunu gözlemledik. Bu şartlar altında ve sıcak havalarda kurbanlık satışı neredeyse imkânsızdı. Bu zor durumu göz önüne aldık ve Erzincan Özel Et Entegre Tesisi sahibi Şükrü Kaya beyefendiyi ziyaret ederek, kapalı tesis padoklarını üreticilerimize tahsisini gerçekleştirdik. Tadilat ve düzenleme işleri birliğimiz tarafından başladı. Üzülerek söylüyorum ki, Erzincan ekonomisine çok önemli katkısı olan küçükbaş hayvancılık sektörümüz maalesef önemsenmemiş ve burada da gerekli özen gösterilmemiştir. Bu konuda bizim çalışmalarımız devam edecek ve üreticilerimizin mağduriyetleri giderilmesi adına gerekli çalışmalarımızı yapacağız” diye konuştu.

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