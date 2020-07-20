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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da “Arkadaş" adlı yaz etkinlik ve oyun kitapları, dağıtılmaya başlandı

İHA

Erzincan’da “Arkadaş" adlı yaz etkinlik ve oyun kitapları, dağıtılmaya başlandı

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, bakanlık tarafından hazırlanan "Arkadaş" adlı yaz etkinlik ve oyun kitaplarının dağıtımına katıldı.
Ziya Gökalp İlkokulu'nda yapılan etkinlikte, her sınıf için özel içeriklerle hazırlanan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde yaklaşık 5 milyon 230 bin ilkokul öğrencisine ücretsiz olarak verilecek olan "Arkadaş" adlı yaz etkinlik ve oyun kitapları, dağıtılmaya başlandı.
Dağıtım etkinliğinde açıklama yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Bakanlığımız tarafından şu ana kadar ilimize 1 sınıf: 2 bin 875, 2 sınıf: 2 bin 925, 3. sınıf: 3 bin 002 ve 4. sınıf: 2 bin 777 olmak üzere toplam 11 bin 579 adet kitap teslim edilmiştir. Tüm ilkokul öğrencilerimize "Arkadaş" kitabını eksiksiz olarak ulaştırılacağız. Daha önceki yıllarda velilerimiz, çocuklarının eğitimden kopmaması için tatil kitabı alıyorlardı, biz de bunu tavsiye ederdik. Bir taraftan da çocuklarımız oyunlar oynamak isterlerdi. Bu yıl bakanlığımızca bu anlamda farklı bir çalışma yapılmış oldu ve bakanlığımız eliyle böyle bir kitap hazırlandı ve Bakanımız Ziya Selçuk liderliğinde takip edildi. Böylece hem ders tekrarı hem de içerisinde birçok etkinlik ve oyun barındıran "Arkadaş" kitaplarımız çocuklarımıza ulaşmış oldu" dedi.
Bakan Ziya Selçuk'un kitabın tanıtımında yaptığı açıklamaya da değinen İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Birinci sınıf kitabında; oyun ve arkadaşlar var. Yani, 'oyun çocuğu' dediğimiz birinci sınıftaki öğrencilerimize oyun üzerinden bir yaklaşım söz konusu. İkinci sınıftaki çocuklarımıza, sosyal yaşamla ilgili bir paylaşım söz konusu. Üçüncü sınıfta merak ve macera var. Dördüncü sınıfta ise iletişim becerileri ağırlıklı” diye konuştu.
Fiziki mesafeye ve maske önlemlerine uyularak gerçekleştirilen kitap dağıtım etkinliği, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz GÜN'ün öğretmenler, öğrenciler ve velilerle yaptığı söyleşinin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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