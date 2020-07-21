KUDAKA 125. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 125. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında Erzincan'da gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in, KUDAKA çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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