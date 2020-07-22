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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayakkabı tamirciliği tarihe karışıyor

İHA

Erzincan'da 30 yıl boyunca ayakkabı tamirciliği yapan İmam Kızıltuğ, gelişen teknoloji ve ucuz kalitesiz ayakkabı üretimi nedeniyle işlerinde eskiye nazaran gözle görülür derecede düşüş olduğunu belirtti.

Ayakkabı tamirciliği tarihe karışıyor

Erzincan’da 30 yıl boyunca ayakkabı tamirciliği yapan İmam Kızıltuğ, gelişen teknoloji ve ucuz kalitesiz ayakkabı üretimi nedeniyle işlerinde eskiye nazaran gözle görülür derecede düşüş olduğunu belirtti.
Ayakkabı tamirciliğinin unutulan meslekler arasına girdiğini vurgulayan İmam Kızıltuğ, "Her şey makine üretimine geçiyor. Bunu da normal karşılıyorum. Hayat durmadan değişiyor. Mesleğimiz artık sona eriyor. Her şey makineleştiği ve fabrika üretimine dönüştüğü için çırak yetiştiremiyoruz. İnsanlar ucuz ayakkabılara yönelerek hem sağlığını tehlikeye atıyor, hem de bir sektörün yok olmasına neden oluyor. Ayakkabı tamirciliği yok olmak üzere. Biz ayakkabı tamirciliği mesleğinin son temsilcileriyiz. Bizden sonra kimse ayakkabı tamircisi aramasın. Bizden sonra bu dükkanlar müze olarak kullanılacaktır. Geriye dönüp baktığım zaman hüzünleniyorum. Bizi arayacaklar ama iş işten geçmiş olacak" dedi.
10 liraya ayakkabı alan birinin, 5 liraya tamir ettirmediğini söyleyen Kızıltuğ, “Ekonomiye katkıda bulunuyoruz ama bu göz ardı ediliyor. 250 TL’lik ayakkabıyı 20 TL’ye tamir ediyoruz. Ama insanlar artık, yenisini alırım diyor. Şimdiki ayakkabılar, eskisi gibi kaliteli olmuyor. Biz ürettiğimiz bir üründen sorumluyuzdur. Yaptım, bitti diyemiyoruz. Bana ne diyemiyoruz. Herhangi bir sorun olduğu zaman müşteri gelip şikayetini bildiriyor ve bizde gereği neyse yapıyoruz. Seri üretim yapan adam, bu ürün benden çıktımı iş biter diyor. Mal bozuk mu olmuş, hiç umurunda değil. Seri üretimin başlaması, el emeği ile icra edilen meslekleri bitirdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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