İhlas Pazarlamadan Vali Makas’a ziyaret

"O kurnadan bu kurnaya"

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İhlas Pazarlama Bölge Müdürlüğü heyeti, Erzincan Valisi Mehmet Makas’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Gazetesi İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş, Türkiye Gazetesi Bölge Koordinatörü Atıf Yolcu, Mali işler Muhasebe Müdürü Rıdvan Şamlıoğlu ve İhlas Pazarlama Mağazalar bölge sorumlusu Hamdi Öncü’den oluşan İhlas Pazarlama Erzincan Bölge Müdürlüğü heyeti, Vali Mehmet Makas’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Ateş, çalışmaları hakkında Vali Makas’a bilgiler aktardı. Vali Makas’ta, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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