Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez Tekin Civaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.B., idaresindeki 24 UC 349 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı sürücü A.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.