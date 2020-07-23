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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Burhan Çakır, TBMM’de Erzincan’ı konuştu

İHA

Milletvekili Burhan Çakır, TBMM’de Erzincan’ı konuştu

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gündem dışı söz alarak Erzincan ve 24Erzincanspor’u konuştu.
Milletvekili Çakır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Erzincan’ımızın tarih, kültür ve turizmi hakkında söz almış bulunmaktayım. Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan ve eski çağlardan buyana bir yerleşim yeri olduğu tespit edilen Erzincan, verimli toprağı, bulunduğu konumu ve doğal özellikleri ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Erzincan sahip olduğu doğal güzellikleri ile her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini daha fazla çekmektedir. Yaz ve kış sporları ile adrenalin sporlarının yapılabildiği Erzincan, aynı zamanda tarihi ve manevi mekanları ile de gelen misafirlerini karşılamaktadır. Yazın serinlik ve görsel güzelliği, kışın buz tutan şelalesi ile Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, aynı zamanda kışın yerli ve yabancı buz tırmanışı yapan dağcıların uğrak noktasıdır. Doğal maden suyunun çıktığı, geniş park alanlarının bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği Ekşisu mesire alanı özellikle ailelerin hoş vakit geçirebilecekleri bir mekandır.
Anadolu'nun en eski ve tabii kalelerinden biri olan Kemah Kalesinin kuruluşu, HititUrartu dönemine kadar uzanmaktadır. Evliya Çelebi, “Seyahatname” adlı eserinde kale hakkında ‘Erzurum bölgesinde eşi ve benzeri yok’ diyor. Doğal oluşumu ve konumu itibariyle yeryüzünde bir eşi bulunmamaktadır. Kemaliye ilçemizde bulunan karalık kanyon Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ikinci en büyük kanyonu olarak gösterilmektedir. Kanyonda yamaç paraşütü, yarasa kanat, kano, kanyon yürüyüşü ve rafting etkinlikleri düzenlenmektedir. Yapımı 132 yılda tamamlanan KemaliyeDivriği arasındaki Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla hem yaya hem de araçla gezinti yapmak isteyen macera ve adrenalin tutkunlarını cezbetmektedir.
Refahiye ilçemizde bulunan Dumanlı Yaylası temiz havası ve korunmuş doğasıyla görülmesi gereken yerlerden birisidir. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın öncülüğünde dördüncüsü düzenlenen ‘Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali’ne ev sahipliği yapmıştır. Otlukbeli ilçemizde bulunan Otlukbeli gölü, farklı mineral sularının akmasıyla kırmızı renkte travertenler oluşturmuş, çanağı ve oluşumu açısından şimdiye kadar bilinen göl türleri arasından tek olması açısından çok önemlidir. Göl bu özelliğinden dolayı bu alanda doğan anıt olarak nitelendirilmektedir. Erzincan ile Çayırlı arasındaki Keşiş Dağları'nın zirvesinde bulunan Yedi Göller, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. 3 bin 500 metre yükseklikte bulunan Esence Tepesi yakınlarında yer alan Yedi Göller, bölgeye gelen dağcıların kamp yapmak için tercih ettiği yerlerin başında bulunuyor.
Altıntepe, Üzümlü ilçesi sınırlarında Urartu, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış eski bir yerleşim yeridir. Urartu döneminde kurulan yerleşim yerinde halen arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Erzincan’da, Hızır Abdal Sultan Türbesi, Mama Hatun Kervansarayı, Gülalibey Camii, Terzibaba Cami ve Külliyesi, Kemah Sultan Melik Türbesi ve Zaiviyesi, Çağlayan Kırklar Türbesi gibi birçok manevi ziyaret kapısı yer alıyor.
Özellikle Tercan ilçemizde bulunan Mama Hatun Külliyesi ve Kervansarayı, Saltuklu Beyi II. İzzeddin Saltuk’un kızı Mama Hatun tarafından ErzurumErzincan kervan yolu üzerine yaptırılmıştır. Anadolu’da başka örneğine rastlanmayan bir plan şeması ve mimari özelliğe sahiptir. Yakın bir zamanda çevre düzenlemesi ile birlikte restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Tarihinden ve kültüründen kopuk milletler, geleceğini inşa edemezler. Onun için biz tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmalıyız. Erzincan tarihi, doğası ve insanları ile sadece bölgesinin değil ülkemizin en kıymetli vilayetlerinden biridir. Adı her zaman hayırla anılan mert insanlar diyarı Erzincan, erenler, evliyalar, abitler, zahitler ve alimler şehridir. Emeğin, çilenin, fedakarlığın, paylaşmanın en güzel örneklerini bu şehirde görürsünüz. Huzur ve güvenin sembolü olan ilimiz, bereketli toprakları, şifalı suları, sağlıklı ürünleri ve çalışkan insanları ile marka haline gelmiştir. Bakırın ilmek ilmek işlendiği, dört mevsimin layıkıyla yaşandığı, Karasu’nun doğayla dans ettiği Erzincan’ımıza, ister Doğu Ekspresi ile isterseniz havayoluyla gelebilir, aileniz ve arkadaşlarınızla anılarınıza görsel ve adrenalin dolu saatler ekleyebilirsiniz.
Ne mutlu bizlere ki bir uçtan bir uca birbirinden güzel ilçeleri, beldeleri ve köyleri ile nam salmış can Erzincanlıyız. 3. Lig playoff müsabakalarında rakibi Artvin Hopasporu 42 yenerek finale adını yazdıran 24Erzincanspor’a gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonluk için taraftarımız, yönetim, futbolcular ve teknik heyet tek yürek olduk. İnşallah şampiyon olarak 2. Lige çıkıp, yeni stadımızda yeni tarihler yazacağız. Yeni stadımızın yapılmasında büyük desteği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, son Başbakanımız Binali Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yol ve dava arkadaşım Erzincan Milletvekilimiz Süleyman Karaman olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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