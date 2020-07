Vali Makas, Refahiye’de muhtarlarla biraraya geldi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini Refahiye'ye yaparak muhtarlarla toplantı düzenledi.

İlçe ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini Refahiye’ye gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve kurum amirleri tarafından kaymakamlık binası önünde karşılandı. Kaymakamlık binasına gelen Vali Makas, Kaymakamlık makamında şeref defterini imzalayarak, Refahiye ilçesine yapılan yatırımlar ve devam etmekte olan projelerin yanı sıra; Kaymakamlık tarafından yürütülen projeler hakkında Kaykaç’tan brifing aldı.

Vali Mehmet Makas, köy ve ilçe merkezindeki mahallelerin sorunlarını, yapılan ve yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarını, istihdam konularını ve muhtarların çalışmalarını değerlendirmek üzere Refahiye ilçesinde ki muhtarlarla bir araya geldi.

Refahiye Çok Programlı Lisesinde Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kamu kurumlarının il müdürleri, ilçe yöneticileri ile Refahiye ilçesindeki mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Mehmet Makas yaptığı konuşmada, Erzincan’ın hiçbir ilçesinin birbirinden farkı olmadığına vurgu yaparak, her bir vatandaşın sevincine de kederine de ortak olduklarını söyledi.

Vali Makas, “Biz Erzincan’ın her bir metrekaresiyle dertleneceğiz. neşesiyle neşeleneceğiz. İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın şiarıyla hareket edeceğiz. Yapılan yatırımlarda vatandaşımız memnun değilse, dua etmiyorsa bunu yapmanın bir hükmü yok, asıl olan vatandaşımızın yüzünün gülmesidir. Asıl olan vatandaşımızın getirilen hizmetten memnuniyet duymasıdır. Burada yaptığımız her türlü hizmette asıl olan insanımızdır” diye konuştu.

Düzenlenen toplantıda Refahiye ilçesinde yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili köy ve mahalle muhtarlarının talep, görüş ve önerileri dinlenerek ilgili kamu kurumu müdürleri tarafından talepler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Vali Mehmet Makas, muhtarların ilettiği sorunlar ile ilgili en kısa zamanda gerekli çalışmaların yapılması konusunda ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.