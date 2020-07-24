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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Çayırlı ilçesinde Cengiz Yıldız (21), serinlemek için girdiği sulama göletinde boğuldu.

Çayırlı'da garsonluk yapan Cengiz Yıldız, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte ilçeye 5 kilometre mesafedeki sulama göletine giderek serinlemek için suya girdi. Ancak bir süre sonra Yıldız, gölette kayboldu. Arkadaşları, Cengiz Yıldız'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri ile Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekibi bölgede arama çalışması yaptı. Ancak dün gece sonuç alınamadı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başlayan ekipler, Cengiz Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı. Bu sırada bekleyişlerini sürdüren yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Cengiz Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan Coşkun MENEK

2020-07-24 11:09:25



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